Ciclopedonale a Fontescodella, partiti i lavori

Iniziati i lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale che attraverserà il parco di Fontescodella in modo da completare l’asse tra il palazzetto e i giardini Diaz. Un tracciato interamente fuori sede stradale, con nuove staccionate, pavimentazione, illuminazione e alberature. L’intervento è finanziato con fondi Pnrr e ad aggiudicarsi l’appalto è stata l’impresa Di Murro Francesco srl di Frosinone, mentre il progetto è stato realizzato dalla Fima Engineering srl con gli architetti Filiberto e Maurizio Andreoli. "Le ciclopedonali ormai sono realtà grazie alla visione dell’amministrazione e a un uso responsabile delle risorse – hanno commentato gli assessori Andrea Marchiori e Paolo Renna –. Saranno riqualificati i sottopassi di collegamento con i giardini Diaz e via Ferrucci, che erano stati lasciati nel degrado".