Cimitero: visitatori a rischio caduta

"Andiamo a far visita ai nostri defunti e rischiamo di morire anche noi". Sono preoccupati e chiedono attenzione, numerosi frequentatori del cimitero cittadino, in quanto da una settimana nell’ala nuova, dove è in costruzione un altro edificio cimiteriale, c’è un considerevole accumulo d’acqua sul pavimento tra le due file di loculi che rende difficoltoso e rischioso l’attraversamento pedonale. "Da quanto ci risulta - dicono alcuni dei frequentatori - è stata chiusa l’erogazione, ma la perdita d’acqua continua". All’ingresso è stato affisso il cartello ’Attenzione, pavimento bagnato’ ma non si capisce perché non si provveda invece alla riparazione del guasto. "Mio padre e tante altre persone - aggiunge una signora - sono abituati a recarsi ogni giorno al cimitero e da una settimana rischiano quotidianamente, come tutti gli altri visitatori, di cadere e farsi male. Ogni tanto si potrebbe almeno asciugare il pavimento, ma riparare il guasto sarebbe la cosa più urgente ed efficace".