Cinghiali tra le case: "Ci sono grossi rischi"

Continuano le segnalazioni di cinghiali in città, a Tolentino. Questa volta in via Filzi, vicino al parcheggio e alle case. Gli animali, cuccioli inclusi, sono stati avvistati domenica sera intorno alle 21, ma erano già stati notati in zona un paio di settimane fa, di giorno. "Tra un po’ prendono l’ascensore e fanno un giro in piazza", scrivono sui social, per sdrammatizzare, i residenti pubblicando il video; di fronte al parcheggio, infatti, c’è l’ascensore che porta in via Roma, in pieno centro storico. "Chiameremo la Polizia provinciale per capire cosa fare", spiega un cittadino. Al di là dell’ironia, infatti, resta la preoccupazione per la presenza sempre più massiccia, e sempre più vicino alle abitazioni, dei cinghiali. "Al parcheggio di via Filzi posteggiano persone di ogni età: anziani, famiglie con figli – spiegano alcuni residenti –. E non sappiamo quale potrebbe essere la reazione della mamma cinghiale, solitamente molto protettiva verso i cuccioli. Senza considerare i danni alle colture agli orto sociali, che non sono molto distanti, e al rischio di incidenti stradali".

Il video dei cinghiali in poco tempo ha registrato condivisioni, per allertare la cittadinanza. Gli ungulati restano quindi fonte di apprensione per gli agricoltori e per i cittadini. La loro proliferazione, incontrollata da anni, ha causato danni nelle campagne e un pericolo costante per la viabilità. Pochi mesi fa era stato segnalato un branco in contrada Ancaiano, vicino ad alcuni cassonetti dei rifiuti. Numerosi gli avvistamenti lungo il Chienti e dopo località Le Grazie.

Lucia Gentili