Cingolani in versione autista per l’elettore con le stampelle

Al termine del suo mandato a Matelica, ha tenuto a ufficializzare l’abbandono della politica attiva l’assessore uscente a bilancio e cultura, Giovanni Ciccardini, 68 anni. "La mia attività di assessore è giunta al termine – ha dichiarato ieri –, sono stati cinque anni impegnativi, formativi e di soddisfazione per i tanti risultati raggiunti. Risultati che non sarei riuscito a traguardare senza il sostegno di tanti amici e collaboratori". Intanto, in attesa dei risultati elettorali, nel pomeriggio di ieri, il matelicese Francesco Dupenloup ha tenuto a ringraziare Denis Cingolani, vicesindaco uscente e candidato alla poltrona di primo cittadino, per essere stato accompagnato alle urne. "Purtroppo sono rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro – ha dichiarato Dupenloup, di professione operaio – ed essendo costretto a uscire raramente di casa, se non con le stampelle, ho chiesto in municipio se c’era un servizio ad hoc. Il vicesindaco, senza chiedermi neanche il voto, si è reso subito disponibile e così mi ha garantito di esercitare un diritto".

m. p.