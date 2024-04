Cingolani: "Pedemontana essenziale per il rilancio"

Sarà inaugurato ed aperto al traffico oggi alle ore 15 il nuovo tratto della strada Pedemontana che dall’uscita Matelica nord-zona industriale arriverà fino all’uscita di Castelraimondo nord, garantendo così anche l’apertura dello svincolo per Matelica ovest, vicino all’incrocio di Terricoli ed in direzione Esanatoglia. Numerose le autorità locali e regionali che saranno presenti al taglio del nastro di questo tratto di strada, da molti atteso da tempo. "Si tratta di un’arteria fondamentale per l’area che si sviluppa tra Fabriano e Muccia e che ci collegherà velocemente alle due superstrade SS76 e SS77, unendo in un prossimo futuro tutto l’entroterra marchigiano attraverso il più ampio progetto della Pedemontana delle Marche. Matelica in ogni caso – ha detto il vicesindaco Cingolani – lungo questa strada è centrale, sia per posizione che per importanza e dobbiamo fare tutto il possibile per poter sfruttare questa occasione di forte sviluppo, che si presenterà nei prossimi anni per tutta la Sinclinale Camerte, a partire dalle nostre eccellenze e dalle nostre realtà che non saranno più isolate da vecchi tracciati stradali". Già lo scorso 31 gennaio l’assessore regionale Baldelli aveva dichiarato che questa strada è "il nostro Piano Mattei per unire le Marche".

Matteo Parrini