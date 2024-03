Cinquanta bambini danno la caccia alle uova pasquali

Erano più o meno cinquanta i bambini che venerdì pomeriggio si sono messi a caccia e hanno ritrovato le uova pasquali disseminate tra la piazza della Vecchia Pescheria e il parco dell’Amicizia, a Porto Recanati. Davvero un buon successo di partecipanti per la seconda edizione dell’iniziativa rivolta ai più piccoli e messa in piedi al comitato di quartiere Castennou e da quello di Scossicci-Del Sole, con il patrocinio del Comune. Il ritrovo c’è stato alle 16, quando i bambini insieme ai propri genitori si sono ritrovati nel parcheggio di via Pastrengo.

Ad accoglierli c’erano Cristiana Mataloni (presidente di Castennou), alcuni membri del comitato Scossicci-Del Sole e i volontari della Protezione civile. Così, in piazza della Vecchia Pescheria, i baby partecipanti hanno iniziato la ricerca alle uova che il Coniglietto di Pasqua si era divertito a nascondere. E il tutto si è poi concluso nel parco dell’Amicizia di via Brodolini. "A tutti i bambini – spiega Mataloni – abbiamo regalato una confezione di cioccolatini, oltre a premiare i vincitori con delle uova di Pasqua e peluche. Ma soprattutto è stata l’occasione per farli giocare per un paio di ore all’aperto, in totale spensieratezza. Siamo molti soddisfatti della riuscita".