"Città in danza", due primi posti per il centro spettacolo "9 Muse"

Un mese ricco di soddisfazioni per il centro danza spettacolo 9 Muse di Porto Recanati, che ha brillato nel concorso nazionale "Città in danza" a Frascati, ottenendo due primi posti. Uno è arrivato nella categoria Children e l’altro nella categoria Junior, entrambi nello stile modern, dimostrando tecnica, energia e talento. "Già le coreografie scelte nel circuito regionale erano tra le migliori, ma adesso si sono distinte pure a livello nazionale raggiungendo la medaglia d’oro in entrambe le categorie – spiegano i due direttori artistici Giorgia Rossi e Michele Antonio D’Apote –. È il frutto di tanto studio, sacrificio e passione, oltreché della voglia di crescere e fare sempre di più. Inoltre il 7 e l’8 dicembre si è tenuta allo Ials di Roma una convention di danza, dove si sono riuniti diversi e famosissimi insegnanti (tra cui Misha Gabriel da Los Angeles e Mimmo Miccolis della compagnia The Washington Ballet). E così – aggiungono ancora – i nostri allievi hanno partecipato all’iniziativa ottenendo molti complimenti, oltre ad alcune borse di studio che li porteranno a fare un’esperienza in prestigiose scuole internazionali a Londra, New York e Los Angeles". E c’è dell’altro. "Con una grandissima soddisfazione – riprendono Rossi e D’Apote – è arrivata la comunicazione che l’allieva Mia Cesca ha superato l’audizione per il corso introduttivo nella scuola del Teatro dell’Opera di Roma, diretta da Eleonora Abbagnato".