’Civita Cammina’ solidale con l’attività della Onlus Ricci

Gesto di solidarietà dell’associazione Civitanova Cammina che dona 400 euro alla Onlus Paolo Ricci. La somma è stata raccolta nel corso della cena con lotteria di beneficenza al ristorante della Cinciallegra, presenti oltre cinquanta persone. Il ricavato della vendita dei biglietti andrà alla Onlus, un’associazione di volontariato che attraverso progetti e studi, valorizza e promuove l’attività dell’Asp Paolo Ricci, un’azienda controllata dal Comune che opera nel settore dei servizi socio sanitari. In sei mesi di attività, l’associazione nata per creare opportunità di incontro e movimento, oltre a chilometri e chilometri di camminate, ha donato più di 500 pacchi alla Caritas e attraverso il ‘Gazebo della solidarietà’ anche mille euro alla Fondazione Arisla Marche. "Non ci fermiamo - ha detto Roberta Belletti, presidente dell’associazione - e continueremo a camminare per la nostra salute e per fare del bene alla nostra città". Alle attività contribuisce anche la generosità di tante attività commerciali. Cammina si ritrova il lunedì, mercoledì e venerdì al parcheggio del mercato ittico (ore 19).