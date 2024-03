Civita Jazz Festival: partenza a tutto ritmo con JJ Thames

Oggi al via la seconda edizione del Civita Jazz Festival, l’appuntamento con la grande musica jazz è al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta. La rassegna è inserita nel cartellone di Teatro di Primavera, promossa dall’Azienda dei Teatri, Comune, Regione Marche e Amat. Dopo il successo del 2023, Civita Jazz Festival torna con tre serate di spessore artistico, in un’edizione che avrà la voce femminile al centro. Si parte questa sera, alle 21.15, con la talentosa cantante americana JJ Thames, soprannominata la Diva del Mississippi Blues: verrà accompagnata dalla chitarra di Luca Giordano, uno dei principali bluesman del continente europeo, e dalla sua band, per un concentrato di intensa energia e carisma. Con lei sul palco, oltre al chitarrista Luca Giordano, ci saranno: Fabio Colella (batteria), Abramo Riti (tastiere) e Walter Monini (basso). JJ Thames è nata e cresciuta in un sobborgo di Detroit ed è entrata subito in contatto con il suono della Motown, ma anche con il blues urbanizzato. In poco tempo è diventata una diva della scena soul e blues, ha inciso diversi album degni di nota ed è impegnata a viaggiare per il mondo per diffondere la sua musica e il suo messaggio di perseveranza, con un’energia che conquista tutti. Biglietti online sul circuito Vivaticket/Amat, punti vendita e online e alle biglietterie dell’Azienda dei Teatri. Per informazioni: 0733 812936.