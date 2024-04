Civitanavi Systems chiude in utile

Via libera dai soci di Civitanavi Systems al bilancio 2023 della società che si è chiuso con un utile netto di 8 milioni di euro. L’assemblea, si legge in una nota, ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a 0,13 euro per azione che sarà posto in pagamento il prossimo 8 maggio, con stacco della cedola il 6 maggio e record date il 7 maggio 2024. L’assemblea ha quindi nominato il nuovo cda composto da 7 membri con Andrea Pizzarulli (foto) come presidente. Nominato anche il nuovo collegio sindacale. L’assemblea ha anche deliberato di concedere l’autorizzazione per l’acquisto delle azioni proprie della società entro il limite massimo del 20% del capitale sociale. L’autorizzazione è stata rilasciata per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data dell’assemblea. L’assemblea ha infine conferito al cda la delega per aumentare il capitale sociale entro il 24 aprile 2029 definendo le modalità dell’operazione.