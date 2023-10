"Civitanova: Via Vela, parcheggio sui due lati o problemi in vista"

Via Giusti come via della Vela, ove dilaga la protesta per certe scelte in ordine ai parcheggi? La fine sembra quella e i residenti protestano. Il motivo è la mancanza di spazi di sosta e il problema è destinato in futuro a farsi più serio.

Nella via, infatti, sono stati aperti tre cantieri, presto ci saranno altrettanti nuovi palazzi, non sarebbero previsti garage e se non si adottano rimedi saranno dolori per tutti.

"L’Amministrazione comunale dovrebbe concedere la possibilità di sosta in entrambi i lati e non solo a sinistra", è la richiesta di Katia Grappini.

"Parlo a nome di tutti i residenti – aggiunge – che già da adesso hanno buoni motivi per preoccuparsi. Qualcuno, infatti, ha trovato sul tergicristallo la multa perché sostava a destra mentre altri lamentano addirittura la rimozione dell’auto. Non vogliamo pensare quello che succederà quando nella via ci saranno altri insediamenti".

La soluzione, visto che la via è a senso unico, è avere la possibilità di parcheggiare su entrambi i lati.

"Se la cosa è possibile nella parallela via Leopardi", dice la Grappini, "non si capisce perché non si possa fare anche in via Giusti, magari riducendo la larghezza del marciapiedi".

Giuliano Forani