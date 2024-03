Civitanovese festeggia. Sempre più sola in vetta

civitanovese

CIVITANOVESE (4-4-2): Testa; Franco, Passalacqua, De Vito, Pasqualini; Buonavoglia (37’st Bagnolo), Ercoli (11’st Visciano), Domizi, Becker (33’st Verini); Strupsceki (22’st Ruggeri), Brunet. A disp. Cannella, Candia, Giordani, Guedak, Cosignani. All. Alfonsi.

SANGIUSTESE VP (5-4-1): Monti; Marini, Sopranzetti (42’pt Cappelletti), Omiccioli, Vieira, Tombolini (47’st Ferrari); Gaspari (18’st Monachesi), Sfasciabasti (38’st Del Gobbo), Tulli, Trillini; Palmieri (18’st Del Brutto). A disp. Cingolani, Sabatini, Calcabrini, Formentini. All. Giandomenico.

Arbitro: El Houssine di Pesaro.

Reti: 16’st Becker.

Note: spettatori 1000 circa, espulso Vieira al 29’st, ammoniti Vieira, Sfasciabasti, Omiccioli, Testa, Buonavoglia, De Vito, Brunet, Pasqualini, Visciano e il tecnico Giandomenico. Ang. 8-2, rec. 2’pt e 4’st.

La Civitanovese è sempre più prima. Al Polisportivo, i rossoblù di Alfonsi battono di misura la Sangiustese Vp e si portano a +5 dalla seconda Montefano, in attesa di mercoledì, quando i viola recupereranno con l’Osimana. Tuttavia, le differenze tra la prima e la terzultima non emergono nettamente, con gli adriatici obbligati a soffrire per portare a casa i tre punti, specie nel finale, malgrado la superiorità numerica. In avvio, il tecnico locale è costretto a privarsi di bomber Spagna, squalificato, e dell’infortunato Ballanti.

Sorpresa amara per la Sangiustese, che già senza Pigini, Lattanzi e Proesmans, perde il centravanti Handzic prima dell’inizio. Sono ritmi alti nel primo tempo, le occasioni più ghiotte si riversano nella parte finale della stessa frazione. Al 43’, Palmieri, solo in area, calcia debole sull’estremo difensore Testa. La Civitanovese risponde con Becker (44’) - Monti è costretto alla respinta - e Brunet che prima coglie il palo, poi spara alto da ottima posizione (45’). In precedenza, si registravano il tiro dalla distanza di Tulli (20’) e due staffilate di Buonavoglia, (24’-30’), entrambe annullate da Monti. La ripresa si apre con la punizione poco oltre la traversa di Tulli (8’), poi la partita assume la svolta agognata dagli sportivi locali. In campo, torna capitan Visciano e i rivieraschi accelerano, fino al vantaggio: Buonavoglia si libera di un paio di avversari e mette in mezzo per Becker che con un rasoterra centra l’angolino (16’). L’ultimo sussulto è l’avanzata solitaria di Brunet, sfera addosso a Monti (26’). Poco dopo, gli ospiti restano in dieci per il doppio giallo a Vieira (29’). Ciò nonostante, reagiscono d’orgoglio, senza però creare particolari pericoli, a parte Marini, che al 43’ getta alto. Francesco Rossetti