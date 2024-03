Civitanovese in lutto per Domenico Ripari

Si è spento l’ex difensore della Civitanovese Domenico Ripari. Ripari, che avrebbe compiuto 87 anni tra qualche giorno, crebbe calcisticamente nelle giovanili della Civitanovese, sotto la guida del tecnico Giovanni Lelli, ed esordì in prima squadra appena sedicenne, quando l’allenatore dei rossoblù era Serafino Conti. In seguito, vestì le maglie di Spal, Vasto, Lucchese, Bastia Umbra, per tornare a Civitanova nella stagione 1959-60, dove, l’anno seguente, vinse il campionato, conquistando la promozione in Serie C. "In quel periodo fu impeccabile. Epici furono i suoi duelli con le punte più illustri", scrisse di lui Luigi Quintabà, nel libro "Civitanovese una storia". Gli ultimi anni calcistici li passò all’Elpidiense e alla Sangiorgese, in serie D. Terminata la gloriosa carriera calcistica, iniziò l’attività di tagliatore per le calzature. Negli ultimi anni, ha vissuto a Porto Potenza, città dove domani, alle 9.15, si terranno i funerali alla chiesa del Corpus Christi. La salma si trova ora nella casa funeraria ‘Terra e cielo’ di Civitanova, in via Cecchetti. Ripari lascia i figli Fausto ed Elisabetta, il genero, la nuora, i nipoti, gli amici e i parenti tutti.