‘Civitasvolta’: 8mila libri donati dai cittadini Utile presidio di cultura

’Civitasvolta’, che gestisce la BiblioExpress di Civitanova, ha raggiunto quota 8.000 libri donati dai cittadini e a disposizione di tutti, gratuitamente. Un presidio di cultura sul lungomare sud che non distribuisce solo libri agli amanti della lettura, che hanno peraltro a disposizione 24 ore su 24 anche un Frigo Book posto all’esterno della struttura, ma che riesce ad interagire con la cittadinanza attraverso l’organizzazione di iniziative, quasi tutte legate alla diffusione della cultura della legalità. E, nonostante le restrizioni dello spazio a disposizione, nel 2022 ’Civitasvolta’ ha organizzato diversi incontri pubblici per presentare libri o discutere su argomenti sensibili: incontro da remoto con le scuole con il giornalista Sigfrido Ranucci (Report), incontro da remoto con le scuole dello storico Federico Pozzi per la festa di Liberazione dal nazifascismo, incontro pubblico in presenza con l’urbanista Paolo Berdini sul tema delle varianti al Piano regolatore cittadino, presentazione del libro di poesie ‘La sabbia e la neve’ di Antonio Malagrida, presentazione del libro ‘I miei sette padri’ di Adelmo Cervi, presentazione del libro ‘Fuori dal sistema’ di Luigi De Magistris, premiazione di Lavinia Bianchi come la più giovane consigliera comunale donna della città, premiazione di Giorgia Belforte, scomparsa di recente, per il suo impegno civico e per la sua opera a difesa dell’ambiente in qualità di presiedente della Legambiente cittadina, incontri tematici con Dimitri Papiri legati alla ciclo della rassegna sull’informazione trasparente e all’osservatorio dei conti pubblici.

l. c.