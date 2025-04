Cocaina in tasca, nei guai un 33enne

Fermato e controllato da carabinieri e dal cane anti-droga delle fiamme gialle: aveva con sé undici grammi di cocaina in dosi. Nei guai un 33enne di origini palermitane, ma residente a Como. I carabinieri lo hanno denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, nei giorni scorsi, è stato sottoposto a una perquisizione prima personale e poi domiciliare dai carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Civitanova, in collaborazione con una unità cinofila della guardia di finanza. È emerso che era in possesso di circa undici grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 320 euro in contanti, divisi in banconote di piccolo taglio.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata, il denaro è stato versato su un libretto postale infruttifero mentre l’uomo è stato denunciato.