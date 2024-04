Coldiretti lancia le agriscampagnate

La fava, il pecorino, la carne da grigliare, il pane e il vino o la birra agricola. Sono questi alcuni dei più gettonati cibi delle gite fuori porta, le tradizionali escursioni di un giorno tipiche della primavera e del periodo dei ponti tra 25 Aprile e Primo Maggio. Dai mercati di Campagna Amica le proposte per le agriscampagnate non mancano tra cestini, kit per il pic nic contadino e i migliori tagli di carne di barbecue. Tutti prodotti della tradizione che rispettano il chilometro zero e la stagionalità e che potranno essere acquistati oggi nel mercato coperto della Coldiretti, in via Morbiducci. Nelle Marche si producono, secondo gli ultimi dati Istat, circa 5mila quintali di fave. Se guardiamo ai formaggi, la produzione regionale è aumentata del 38% negli ultimi 10 anni e oggi sono molto apprezzati anche all’estero, circa 18 milioni di export.