Collaboratore domestico, escavatorista e contabile

Centro per l’impiego di Civitanova. Un collaboratore domestico per attività di pulizia, preparazione pasti, lavaggio e stiratura. Richiesta disponibilità alla convivenza (vitto e alloggio), età preferibilmente 40 - 55 anni, conoscenza della lingua italiana, sede operativa Montecosaro (codice 423453, scadenza 27 ottobre). Si cercano contabili per attività di fatturazione e contabilità ordinaria; richiesta esperienza settore trasporti e diploma, conoscenza lingua inglese, sede a Civitanova, orario part time (codice 110338, scadenza 29 ottobre). Azienda di costruzioni cerca un escavatoristagruista. Preferibile esperienza nel ruolo o il possesso della patente C, ma si valutano anche candidati senza esperienza (codice 332842, scadenza 31 ottobre). Inviare il curriculum a centroimpiegocivitanovamarch.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta.