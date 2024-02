Come assistere bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità

Ha preso avvio il percorso formativo gratuito dedicato a sostenere le capacità genitoriali ed assistere famiglie e bambini in condizione di vulnerabilità, rivolto agli insegnanti degli istituti comprensivi e agli educatori dei nidi d’infanzia attivi nell’Ambito territoriale sociale 15. Il corso, tenuto dalle dottoresse Laura Nardi e Lucia Della Ceca, ha la finalità di favorire l’acquisizione di strumenti per rilevare le fragilità del bambino e delle famiglie in situazioni di vulnerabilità, promuovere un accompagnamento efficace basato sulle reali esigenze dello stesso e sulle possibilità della famiglia, predisporre la comunicazione più utile per avviare processi di responsabilizzazione e autoefficacia tra insegnanti, alunni e tra scuola e famiglia, riconoscere situazioni vulnerabili e promuovere buone pratiche di informazione ai Servizi sociali per interventi individualizzati e personalizzati. Altri incontri sono previsti per mercoledì 14 febbraio, mercoledì 28 febbraio e per mercoledì 13 marzo. "Esprimo il mio forte impegno e sostegno al progetto - dice l’assessore Francesca D’Alessandro -. E’ fondamentale comprendere le difficoltà che possono emergere all’interno delle famiglie. In questo, è cruciale il ruolo degli insegnanti: la vicinanza quotidiana a bambini e ragazzi permette loro di cogliere sfumature e segnali, aprendo la strada a molteplici possibilità di intervento".