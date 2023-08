La Uil giovani lancia un sondaggio: "Come vivono gli studenti fuori sede nelle Marche?" È stato proposto un questionario online per capire problematiche, criticità e possibili soluzioni per migliorare la vita degli universitari all’interno dei quattro atenei nella regione. Completamente anonimo, il questionario è stato predisposto in collaborazione con l’Uniat regionale (Unione nazionale inquilini ambiente e territorio). Nelle Marche sono circa 15mila gli studenti provenienti da fuori regione e rappresentano il 35% del totale degli iscritti. Dalla qualità della vita al problema degli alloggi, passando per le domande sull’adeguatezza dei trasporti e degli spazi, i quesiti servono ad avere un quadro più preciso di una situazione che spesso rimane sommersa. Accedendo alla pagina sul sito della Uil Marche (all’indirizzo www.uil-marche.itquestionario-caro-affitti-studenti) si può rispondere già da adesso alle domande proposte. Al termine, subito dopo l’invio, l’utente riceverà un codice univoco che permette di partecipare all’estrazione di un premio, il 30 ottobre. In palio una tenda da campeggio da 3 posti, simbolo della protesta degli studenti vista in diverse città italiane. "Non ci sono risposte giuste o sbagliate – spiegano dalla Uil Giovani -, proveremo insieme a individuare criticità e a dar voce alle proposte degli studenti".