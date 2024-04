Commercio e sostenibilità. Progetto destinato ai negozianti

Il Cuore Adriatico si farà promotore di un progetto destinato ai commercianti del centro per diffondere la cultura della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile tra i negozi che si trovano nel cuore della città e tra i suoi abituali frequentatori, con l’obiettivo di indirizzare un cambiamento che coinvolga tutta la comunità. Si chiama ‘La sostenibilità del cuore’ l’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune, e si svilupperà attraverso una serie di incontri aperti a tutti, di laboratori e di conferenze che si svolgeranno all’interno degli spazi del grande centro commerciale. Momenti aperti a tutta la cittadinanza, per spalmare su un maggior numero di persone possibili gli effetti della campagna di sensibilizzazione verso tematiche come l’ambiente e la salute. Gli incontri saranno organizzati in collaborazione con le associazioni del terzo settore e cominceranno a maggio, andando avanti per mesi, fino all’aprile del 2025. Gli argomenti trattati riguarderanno la promozione delle energie rinnovabili, la questione dei rifiuti, la promozione del recupero degli oggetti che non vengono più usati, la sostenibilità ambientale.