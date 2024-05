Commosso addio a Iovane: "Grazie per il tempo vissuto qui"

Gli amici della Protezione civile schierati in fila e poi il suono delle sirene per salutare per l’ultima volta Alfonso Iovane (nella foto), il 42enne operaio della Clementoni deceduto sabato per un malore mentre si trovava sul letto di casa sua, a Potenza Picena. Ieri pomeriggio è stato celebrato il funerale nella chiesa della Collegiata, al quale hanno partecipato in molti. Tra questi, i volontari della Protezione civile di Potenza Picena, Recanati, Porto Recanati e Montelupone, visto che dal 2017 Iovane prestava servizio nel gruppo locale, così come tanti amici e colleghi. Presenti pure il sindaco Noemi Tartabini e il presidente del Consiglio comunale, Mirco Braconi. A celebrare la messa è stato il parroco, padre Luca Gabrielli. "È un momento difficile per tutti noi, perché la mente è invasa dal dolore – ha detto il sacerdote -. Non ci sono parole per spiegare questo tragico avvenimento. Alfonso ha seguito la legge del Signore, in quanto era una persona mite e buona. Il suo tempo lo dedicava agli altri con la divisa della Protezione civile, ed era altruista. A Dio – ha aggiunto – diciamo grazie per gli anni che è vissuto con noi. Ciò ci ricorda l’importanza del tempo che non va sprecato, il Signore ci dona la vita, lunga o corta che sia". Quindi, l’uscita del feretro dalla chiesa per l’ultimo viaggio di Iovane al cimitero. Ma davvero toccanti sono state le parole che la compagna del 42enne, Manuela Agresti, ha voluto condividere sui social: "Mi chiedevi sempre di sposarti, un giorno saremmo stati marito e moglie. Per scherzo ti rispondevo di no, ma alla fine era un sì che finiva con un abbraccio e un bacio. Mi chiamavi sempre mogliettina. Come faccio ora senza di te, è impossibile vivere senza l’altra dolce metà. Mi restano solo ricordi, che da quanto sono belli mi spezzano il cuore".