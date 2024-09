"Con i morosi problemi seri"

"Capisco chi propone solo l’affitto breve, in quello a lungo termine il rischio di rimenerci fregati è molto alto". Lo dice Mauro Pietrafesa, civitanovese proprietario di alcuni immobili in città. "Nel mio caso - chiarisce - opto solo per contratti a lungo termine. Una volta provai a concedere un appartamento per un periodo di due mesi, ma poi mi resi conto che richiede tempo, fatica e tanta disponibilità. Ciò detto, gli affitti lunghi sono un rischio perché poi capita l’inquilino moroso. Io ne so qualcosa. Puoi aspettare fino a tre anni prima che la casa si liberi e, oltre al mancato guadagno, devi pagare un avvocato. Per prevenire, mi assicuro che l’affituario abbia un contratto di lavoro a tempo indeterminato e un garante con la proprietà di alcuni beni".