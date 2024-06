Con una scusa si infilano in casa. Anziana derubata da due ladre

Due ladre si sono intrufolate con una scusa nella casa di un’ignara pensionata civitanovese, chiedendole se per cortesia potevano usare urgentemente il suo bagno. Così, mentre una delle due distraeva l’anziana a parole, l’altra ha fatto il giro dell’abitazione per poi rubarle la pensione, insieme con oggetti in oro e preziosi, per una refurtiva sui 5mila euro di valore. L’episodio è successo nei giorni scorsi a Civitanova Alta, e adesso indagano i carabinieri della locale caserma. A raccontare il fattaccio è il figlio della donna. "In mattinata, tra le 9 e le 11, due ragazze hanno bussato a casa di mia madre chiedendole di poter usare il bagno – spiega l’uomo –. Ma invece l’hanno distratta e sono riuscite a rubare là dentro tutto che ciò che c’era di prezioso".

In particolare, è stata una delle due complici ad aggirarsi indisturbata per le varie stanze dell’abitazione. E sempre senza farsi vedere, ha aperto diversi mobili e cassetti da dove sono stati arraffati oro, gioielli e preziosi, oltre alla pensione dell’anziana. Solo dopo che le due giovani sono andate via, la civitanovese si è accorta di esser stata derubata. A quel punto la donna è andata nella stazione dei carabinieri di Civitanova Alta, sporgendo denuncia per il furto subito e fornendo l’identikit delle due malviventi. "Entrambe erano di altezza media – aggiunge il figlio della pensionata –. Una aveva dei capelli neri molto lunghi con un vistoso tatuaggio sull’avambraccio e petto, invece l’altra aveva dei capelli rossi e ricci con un tatuaggio sul polpaccio".

g. g.