Concerto Clementino, ecco i divieti

Concerto di Clementino il 2 giugno, in piazza XX Settembre, scattano i divieti dopo la riunione tecnica dei soggetti coinvolti nell’organizzazione e della quale son emersi provvedimenti murata a garantire l’ordine e la sicurezza pubblici. Deciso che dalle ore 20, e fino al termine dell’evento, previsto entro la mezzanotte, ci sarà lo stop alla vendita di superalcolici e più in generale delle bevande in vetro o in lattina, divieto esteso anche ai distributori automatici. L’area inibita sarà quella della piazza compresi i vialetti nord e sud. Nel perimetro dello spazio adibito al concerto non sarà consentito entrare con lattine e bottiglie di plastica chiuse e piene, idem per le bottiglie in vetro. Non si potrà accedere con animali di qualsiasi taglia, con i caschi, sgabelli e sedie portati da casa, monopattini e biciclette.