Concerto del coro polifonico a San Nicola con la Form

Oggi alle 21.15 alla basilica di San Nicola, riecheggeranno le note del coro polifonico "Città di Tolentino" diretto dal maestro Aldo Cicconofri, insieme alla Form Orchestra Filarmonica Marchigiana, con il pianista Lorenzo Di Bella, Cihat Askin al violino, i Solisti dell’Accademia di Arte lirica di Osimo. Si esibiranno nel concerto Vienna Spirituale "Pace e Letizia", sotto la direzione del maestro canadese Michel Brousseau. Verrà proposto un repertorio di musiche di Franz Schubert, con l’esecuzione del "Concerto in Re magg." per violino e orchestra e la "Messa il Sol magg. Op.167" per soli coro e orchestra e, di Ludwig van Beethoven, la "Romanza in Fa magg." sempre per violino e orchestra e, in conclusione, la "Fantasia corale in Do min. Op. 80" per pianoforte, soli, coro e orchestra. Nel corso del concerto si esibiranno circa 40 coristi, oltre a 38 elementi dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, al maestro Di Bella come solista al piano, Askin violino solista e ben 8 cantanti solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 375.5995865.