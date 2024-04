Concerto finale "Vengo a trovarti" a Porto Recanati, viaggio musicale tra culture del mondo

Con il concerto "Vengo a trovarti" che andrà in scena oggi, alle ore 17.30 nella pinacoteca Moroni di Porto Recanati, si chiuderà la rassegna "Musica Voci Canti", promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune rivierasco. E dopo la presentazione del libro di Alessandra Torregiani "Ballerina dell’amore", avvenuta lo scorso weekend, ecco il gran finale di oggi con un bellissimo viaggio musicale intorno al mondo per abbracciare suoni e canti di diverse culture. Si partirà dall’Italia, da Napoli alla Liguria fino alla Sardegna, per poi visitare Portogallo, Spagna, Sud America e Stati Uniti prima di tornare di nuovo a Napoli, chiudendo un cerchio che racchiude tradizione e modernità. E i protagonisti saranno: Sofia Santilli alla voce, Tony Felicioli (nella foto) al flauto e sax, Manfredi Rotondi al violoncello, Emanuele Gatta alla chitarra e Maurizio Scocco al basso. L’ingresso è gratuito.