Concerto nei luoghi verdiani della Schola Cantorum

La Schola Cantorum Sancta Caecilia ha recitato una parte da protagonista in terra emiliana, precisamente a Busseto, dove lo scorso fine settimana ha preso parte alla ricorrenza del 123° dalla morte di Giuseppe Verdi. Il viaggio nei luoghi verdiani ha coronato la serie di iniziative promosse con il patrocinio del Comune di Corridonia in occasione del 90° anniversario di fondazione della Corale, la quale si è esibita in un concerto nella Collegiata di San Bartolomeo alla presenza del sindaco di Busseto, Stefano Nevicati. Tra i brani rappresentati, Laudi alla Vergine Maria, composizione di carattere sacro scritta da Verdi ed il Requiem al lui dedicato di Giacomo Puccini, poi, il gruppo è stato accolto a Parma dove ha anche reso omaggio al monumento del concittadino ed eroe, medaglia d’oro al valor militare, Filippo Corridoni intonando l’inno a lui dedicato. "Un sentito ringraziamento al presidente Giordano Andreozzi, al maestro Alessandro Buffone, a Pietro Molini – ha affermato il primo cittadino Giuliana Giampaoli - ed a tutti i componenti della Schola Cantorum per la lodevole iniziativa che ha dato lustro alla nostra città". Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Corridonia sono stati rappresentati dal consigliere comunale capogruppo Daniela Serafini, accompagnata dal consigliere comunale Catia Luciani con delega alle pari opportunità e ai gemellaggi. "Sono stata onorata di aver rappresentato la mia Corridonia per questo significativo momento, insieme alla mia collega consigliere Catia Luciani – ha affermato Serafini -. Siamo state accolte, insieme a tutto il gruppo di Corridonia, con grande calore ed entusiasmo a Busseto dal sindaco, dal parroco della Collegiata di San Bartolomeo e dell’associazione ’Amici di Giuseppe Verdi’ per questi significativi ed emozionanti eventi, poi dalla consigliera comunale Gabriella Corsaro di Parma, per rendere omaggio a Filippo Corridoni. La Schola Cantorum Sancta Caecilia è un orgoglio e vanto della nostra città ed è stata apprezzata significativamente per le loro esibizioni liturgiche e laiche".