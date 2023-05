Concorso con il liceo Cantalamessa, ecco il nuovo murale alla Orim

In occasione della giornata #ImpiantiAperti, sabato è stato inaugurato sul muro della Orim di Piediripa il nuovo murale realizzato dai maestri Arianna Ciarapica e Daniele Petterossi, sul bozzetto vincitore di ColorAmbiente, il contest artistico promosso da Orim spa (azienda di smaltimento di rifiuti speciali) con il liceo artistico Cantalamessa. Sono stati premiati Sofia Mengoni come ideatrice e realizzatrice del bozzetto vincitore, Ilaria Eleuteri per il suo bozzetto preferito dagli utenti online e la classe 3°B, guidata dalla professoressa Veronica Rossetti, per aver ottenuto più preferenze online di classe. Erano presenti gli studenti e i docenti del liceo Cantalamessa, rappresentanti di diverse associazioni e il sindaco Sandro Parcaroli.