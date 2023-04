Concorso di disegno dell’Avis In risalto i gesti che donano la vita

Svelati e premiati i piccoli "pittori" vincitori del 15° concorso di disegno "Donare il sangue è donare la vita" promosso dall’Avis comunale di Macerata. Come l’anno scorso ad ospitare la cerimonia è stata l’aula sinodale della Domus San Giuliano, gremita di studenti, maestre, dirigenti scolastici, genitori, nonni e amici. Grazie anche al sostegno di Banca Macerata, l’associazione ha premiato i disegni più belli, quelli più originali o creativi e quelli che hanno avuto lo slogan più efficace nel veicolare l’importanza della donazione del sangue.

Tra oltre 200 elaborati inviati alla segreteria dell’Avis, realizzati dai piccoli alunni delle classi quinte delle scuole del capoluogo, la commissione ha giudicato il migliore di tutti quello di Sara Borraccini dell’istituto IV novembre. Seconda classificata Agnese Capiglioni della "Salvo D’Acquisto" e terze a pari merito, a completare un podio tutto femminile, Arianna Liberti della scuola "Anna Frank" e Sonia Khan del Convitto. L’Avis ha inoltre scelto il lavoro con lo slogan più efficace a livello comunicativo, premiando in questa "categoria" Luca Grasso della "F.lli Cervi". Riconoscimento anche per Sofia Mancini della scuola IV novembre, il cui elaborato è stato il più votato sulla pagina Facebook dell’Avis ottenendo quasi 400 "mi piace". Infine il nuovo premio speciale "Galleria d’arte" è andato ad Alessandro Blarasin della IV novembre. Menzione per le maestre degli alunni e quindi delle classi vincitrici: Virginia Sagace, Francesca Munafò, Marina Verdolini, Barbara Bacaloni, Floriana Carletti, Antonella Monteverde.

La commissione giudicatrice invece era composta dal presidente dell’Avis comunale Gaetano Ripani, dalla vice presidente Elisabetta Marcolini, il responsabile del concorso Franco Lorenzetti, Irene Croceri per Banca Macerata e ne hanno fatto parte figure del mondo dell’arte e della scuola come Pina Fiori, Cristiana Ricciotti più il maestro Stefano Calisti e sua figlia Veronica.

Andrea Scoppa