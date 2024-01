Conduttori di cani, in arrivo il corso per ottenere il patentino

Al via la seconda edizione del corso del patentino per conduttori di cani organizzato dal Comune, in collaborazione con l’Ast, l’Università di Camerino e l’Ordine dei Medici Veterinari. Il corso, riconosciuto dal ministero, sarà gratuito. "Gli obiettivi del corso – spiega l’assessore Laura Laviano (nella foto) – sono di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane e il proprietario o detentore, consentire l’integrazione dell’animale nel contesto familiare e sociale, migliorare la consapevolezza e il senso di responsabilità civile e penale di chi possiede un cane, oltre a favorire una maggiore conoscenza delle regole che educano alla piacevole convivenza tra cani e persone e passeggiare con il proprio cane in sicurezza, evitando e prevenendo eventuali situazioni di pericolo". Gli incontri formativi si articoleranno in due giornate, il 3 e 4 febbraio, negli spazi comunali gestiti dall’Associazione Idea 88, in via Panfilo. I partecipanti che completeranno il percorso formativo di dieci ore, potranno sostenere l’esame con il rilascio del "Patentino di conduttore". Le adesioni dovranno pervenire entro le 12 di martedì all’indirizzo di posta elettronica: stefano.martin@comune.macerata.it. Nel testo dovrà essere indicato il nome e cognome dell’interessato, corredato da data di nascita e codice fiscale.