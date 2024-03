Confartigianato: 400 associati. Pierini è il nuovo responsabile

Confartigianato Imprese continua ad investire nei territori. In quest’ottica, l’associazione sta potenziando la sua azione nella sede di Recanati, guidata dal nuovo responsabile Paolo Pierini, confermandosi un presidio molto importante per il territorio. Qui sono al lavoro 15 dipendenti più lo sportello del Confidi Uni.Co. Sono oltre 400 le aziende associate nella cittadina leopardiana di cui 34 imprese dell’Alimentazione, 19 dell’Artigianato Artistico, 34 del Benessere, 10 della Comunicazione, 91 dell’Edilizia, 27 degli Impianti, 14 del Legno e Arredo, 39 della Meccanica di produzione, 16 della Moda, 22 dei Trasporti e logistica e 101 dei Servizi, terziario e commercio. I principali servizi, per cui queste aziende si affidano alla sede di Recanati, sono il fiscale, ambiente e sicurezza e paghe, oltre alle varie prestazioni del patronato che segue circa 3.000 assistiti. Di recente costituzione (agosto 2023), il Direttivo territoriale, che interessa anche i comuni di Porto Recanati, Montelupone e Montefano (per un totale di 811 imprese associate), presieduto da Enzo Mengoni e composto da Silvia Burini, Pierpaolo Capodaglio, Giacomo Delsere, Leandro Messi, Javier Pagano, Emanuele Pepa e Maurizio Stacchiotti.