Confartigianato continua a crescere: "Tredici nuove assunzioni nel 2023"

Oltre il 70% dei dipendenti sono donne, l’80% laureati e il 75% arriva dal Maceratese. Questi alcuni numeri dei dipendenti di Confartigianato, una realtà che continua a crescere, emersi a seguito di un incontro con il narratore e sociologo Vincenzo Moretti, fondatore di #Lavorobenfatto: un manifesto per approcciarsi in maniera del tutto nuova al mondo del lavoro. All’iniziativa è interventuo anche il segretario nazionale dell’associazione, Vincenzo Mamoli. In Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo operano oggi 174 dipendenti, di cui il 74% sono donne e il 26% uomini. Tredici le assunzioni nel 2023.

L’80% del personale è laureato e una quindicina di dipendenti sono iscritti a ordini professionali, in qualità di consulenti del lavoro e commercialisti. Quanto alla residenza, il 75% proviene dal Maceratese, l’11% dall’Ascolano e l’8% dal Fermano. Il restante 6% proviene da altri territori. Quanto all’età dei lavoratori, la media è di 45 anni: il dipendente più anziano ha 63 anni, il più giovane 25. "Formazione e welfare aziendale sono due nostri cardini, tanto che, in seguito alla pandemia, abbiamo potenziato lo smart working: ad oggi circa il 22% dei dipendenti ne usufruisce – spiegano Enzo Mengoni e Giorgio Menichelli, presidente e segretario generale di Confartigianato –. Questi percorsi personali ci permettono anche di fare gioco di squadra, che è una delle prerogative di Confartigianato. Dobbiamo dire che la nostra, di squadra, è in grande espansione, grazie anche al lavoro e alla professionalità di Anna Maria Celi, responsabile del personale. Abbiamo proprio approfittato dell’appuntamento con Vincenzo Moretti per organizzare una piccola ma significativa cerimonia di benvenuto con i "nuovi arrivati" nella nostra famiglia, ringraziando i 13 assunti nel 2023 per aver iniziato ad intraprendere un percorso assieme a noi e ai colleghi che li affiancano e li supportano nella gestione delle loro attività. Un altro appuntamento fisso della conviviale è il benvenuto ai bimbi dei nostri dipendenti nati nell’anno: la cura della famiglia è sempre al centro dell’associazione che prosegue nel supporto alla genitorialità con specifici percorsi e di supporto".