Confartigianato, nuovo direttivo Andrea Rilli nominato presidente

Rinnovato il direttivo territoriale di Tolentino di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo. Il nuovo presidente è Andrea Rilli e il suo vice sarà Fabio Mazzocchetti. Gli altri componenti del direttivo sono: Massimo Gentili, Mauro Del Balzo, Antonio Bianchini, Mauro Martorelli, Diego Lulani, Francesco Gobbi, Matteo Paciaroni, Genny Monterotti, Fabiano Gobbi, Luca Pelacani, Giuseppino Ruggeri. Interessa i Comuni di: Tolentino, Loro Piceno, San Ginesio, Sarnano, Urbisaglia, Belforte, Ripe San Ginesio, Serrapetrona, Camporotondo, Caldarola, Cessapalombo, Colmurano, Sant’Angelo in Pontano, Gualdo, Penna San Giovanni, Monte San Martino. Il neo presidente, ringraziando il direttivo e chi l’ha preceduto, ha espresso gratitudine a tutta l’associazione. "Sono convinto – ha detto Rilli – che con il gioco di squadra e la partecipazione possiamo raggiungere grandi traguardi e costruire qualcosa di importante e utile a far crescere il tessuto produttivo locale, fatto di piccole e medie imprese, locomotiva economica e sociale dei nostri territori. Metterò la mia passione al servizio di Confartigianato e sarò a disposizione di tutti gli imprenditori". Ha evidenziato l’urgenza della ricostruzione "per far ripartire l’occupazione e il lavoro" e l’importanza di avviare percorsi di formazione continui.