Confermato il disco orario in centro storico, misura attivata in via sperimentale lo scorso agosto dal Comune di Corridonia, ora arricchita da piccole integrazioni, illustrate durante l’incontro pubblico tenutosi nella sala consiliare. "Una regolamentazione è necessaria – ha esordito il sindaco Giuliana Giampaoli - considerando anche i cantieri. L’impatto del disco orario è stato differente nelle varie zone della città e il punto più critico rilevato è il centro: purtroppo, la nostra piazza, che ha una funzione mista di parcheggio, non è sufficiente a garantire la sosta a tutti, ma è necessario renderla fruibile alle diverse esigenze dei cittadini". Uno degli obiettivi del nuovo sistema della sosta era favorire l’afflusso nelle attività commerciali senza penalizzare i residenti, e rimane di fatto invariata la situazione, con dei posti auto di piazza Corridoni liberi, così come nelle vie fuori dalle mura cittadine. "Con l’inizio delle scuole abbiamo potuto valutare la misura, specie al mattino – ha affermato l’assessore con delega alla siurezza, Nelia Calvigioni, affiancata dal comandante della Polizia municipale Alberto Sgolastra – dove il ricambio di auto consente a chi deve recarsi in centro di trovare più facilmente parcheggio. Conserviamo quindi il disco orario in piazza Corridoni dalle 8 alle 12 per 90 minuti con parte dei parcheggi liberi, così come di fronte al Palazzo Persichetti dove è previsto un parcheggio rosa riservato a donne in dolce attesa e con figli al di sotto dei 2 anni, più un posto carico/scarico in direzione rampa Procaccini, in piazzale Col del Rosso rimane dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19, di fronte alla chiesa di San Pietro dalle 8 alle 12 per 60 minuti e in via Cavour, vicino alla Macelleria Fioretti, saranno istituti tre posti, su richiesta dei commercianti, dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19 per 60 minuti. Altra novità, saranno i tre parcheggi con disco orario solo al mattino, all’ufficio postale. Nello studio fatto con la Polizia locale, abbiamo visto che nelle vie adiacenti al centro i nuclei familiari sono oltre 90, quindi non è stato possibile accogliere la richiesta dei permessi per residenti". "Teniamo presente i lavori lungo le mura di via IV Novembre – ha aggiunto Giampaoli – è previsto un sistema di risalta che potrà garantire un bacino importante di posti auto".

Diego Pierluigi