Consiglio aperto per il Giorno della Memoria

Giorno della Memoria, è stato convocato il Consiglio comunale in seduta aperta, con la presenza di studenti, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati italiani nei campi nazisti. Per riflettere e condannare ogni manifestazione di intolleranza e di discriminazione di origine etnica o religiosa, il Consiglio comunale si terrà lunedì 29 gennaio, alle ore 9, nell’auditorium dell’Istituto ‘Leonardo da Vinci’, in via Nelson Mandela. Ma, gli event legati alla commemorazione inizieranno sabato 27 gennaio, alle ore 9, quando verrà effettuata la deposizione della corona d’alloro presso la targa dell’ex ghetto ebraico di Civitanova Alta, in vicolo della Luna. Poi, nella mattinata del 29 la seduta consiliare con approfondimenti sull’Olocausto. Il programma prevede che a introdurre i lavori sia il presidente del Consiglio comunale Fausto Troiani, quindi gli interventi del sindaco Fabrizio Ciarapica e dell’assessore ai Servizi educativi Barbara Capponi, del generale Stefano Cosimi e degli studenti de vari istituti scolastici della città.