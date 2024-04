Consiglio aperto sulla sanità. Si parla del nuovo ospedale

Giovedì si terrà il Consiglio comunale aperto sulla sanità e, in particolare, sul nuovo ospedale di Tolentino. La seduta è stata convocata ieri dal presidente Alessandro Massi, per le 18.30, nell’auditorium del Politeama, con un solo punto all’ordine del giorno: "Realizzazione del nuovo ospedale di Tolentino". A preannunciare questa iniziativa consiliare era stato il sindaco Mauro Sclavi in occasione di un intervento pubblico che, nei giorni scorsi, aveva accompagnato l’ufficializzazione della notizia dell’imminente avvio dei lavori di costruzione della nuova struttura sanitaria cittadina.

Un progetto atteso da tempo e presentato dalla Giunta Acquaroli e dal Commissario alla ricostruzione, Guido Castelli. In una nota il Comune ricorda che "il Consiglio aperto, ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento, consente l’intervento di relatori, specialisti, esperti, amministratori locali, forze sindacali e organizzazioni di categoria, cittadini".

Di conseguenza lo stesso presidente del Consiglio comunale invita tutti gli interessati a far pervenire specifica richiesta di intervento entro e non oltre le 12 di martedì esclusivamente al protocollo del Comune di Tolentino, all’indirizzo info@comune.tolentino.mc.it. Questo per poter organizzare al meglio la seduta con i diversi contributi che si vorranno dare alla discussione di un tema così sentito e importante per la città. I lavori consiliari potranno essere seguiti anche in diretta streaming e nei giorni successivi sul Canale 16 del digitale terrestre.

