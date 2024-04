Consiglio comunale, si parla di Sferisterio e pini dell’Helvia Recina

Le modifiche allo statuto dello Sferisterio e l’abbattimento dei pini allo stadio Helvia Recina saranno due dei temi al centro della prossima seduta del consiglio comunale in programma il 29 aprile. I lavori prenderanno il via alle 14.30 con la discussione dell’interrogazione sulla diminuzione dei servizi legati allo smaltimento dei rifiuti (Ninfa Contigiani del Pd). A seguire l’assise discuterà la surroga del consigliere dimissionario e la nomina del nuovo componente del Consiglio di quartiere 2 Centro – Mameli – Cavour – Velini; l’indirizzo in ordine alle modifiche da apportare allo statuto dell’Associazione Sferisterio e l’aggiornamento degli allegati relativi al Regolamento per il corretto insediamento urbanistico degli impianti e la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Saranno poi discussi gli ordini del giorno relativi alla pedonalizzazione della piazzetta a lato dello Sferisterio e all’abbattimento dei pini allo stadio (Maurizio Del Gobbo del Pd, nella foto); all’intitolazione di un luogo alla memoria di Sergio Ramelli (Andrea Blarasin di Fratelli d’Italia) e al progetto di accesso controllato al conferimento dei rifiuti (Aldo Alessandrini della Lega).