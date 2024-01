Consulente giuridico dello sport. Intesa Unimc-Pallavolo Macerata

Siglato un accordo tra Unimc e Pallavolo Macerata. Gli studenti del corso "Consulente giuridico dello sport", del dipartimento di Giurisprudenza, vedono così aumentata l’offerta didattica, con stage, tirocini ed eventi formativi. "Siamo lieti e onorati di questa collaborazione", afferma il direttore del Dipartimento Stefano Pollastrelli, che sottolinea come sia "importante avere collegamenti con realtà esterne all’Università, per le quali noi siamo sempre a disposizione". Il corso di laurea, istituito nel 2021 per sopperire alla mancanza nel mercato di esperti in diritto e fiscalità dello sport, "ha da sempre messo in contatto l’ateneo e i professionisti e semi professionisti del mondo dello sport", sottolinea Pollastrelli. In questi anni sono anche intervenuti testimonial del calibro di Ariedo Braida, ex direttore sportivo di Milan e Barcellona, e Daniele Faggiano, ex direttore generale della Sampdoria. Esprime entusiasmo anche il direttore generale di Pallavolo Macerata, Italo Vullo: "È un esperienza molto valida, sia per il supporto che può dare a noi l’Università sia per il sostegno che possiamo dare noi all’ateneo". "Un accordo che dona maggiore solidità a una collaborazione che dura da sette anni", aggiunge il presidente Gianluca Tittarelli, che ricorda il sostegno offerto dall’Università alla squadra.