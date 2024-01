"’Contenitore’ scolastico, è una vera svolta"

"Il Partito Democratico di Tolentino è soddisfatto per la modifica dell’ordinanza speciale n.33/2022 ed è grato al sindaco per aver promosso tale iniziativa". Anche i dem commentano l’esito del Consiglio comunale che si è tenuto venerdì. "Ha rappresentato un punto di svolta per la città di Tolentino - si legge nella nota diffusa dal partito -. Riteniamo che sia di fondamentale importanza ribadire il sostegno all’azione dell’amministrazione comunale che intende recuperare l’edificio esistente in piazza Don Giovanni Bosco, garantendo un miglioramento sismico dello stesso e contestualmente prevede la realizzazione in contrada Pace di un nuovo edificio che funga da ’contenitore’ per la delocalizzazione temporanea degli alunni della scuola Lucatelli, in attesa della riparazione della sede originaria nel centro storico tolentinate e nella contestuale realizzazione del polo scolastico". Il Partito Democratico ricorda di essersi fin da subito adoperato attraverso interrogazioni parlamentari, regionali, provinciali e comunali affinché Tolentino ottenesse un accordo fondamentale per l’interesse della città. "Per questi motivi - conclude la nota - abbiamo avuto diversi incontri con l’amministrazione comunale e con i nostri rappresentanti locali che hanno portato i loro effetti. Riteniamo che il Pd debba svolgere il suo ruolo nella politica, anche se all’opposizione, in maniera responsabile con l’obiettivo del benessere sociale di tutta Tolentino".