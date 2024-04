"Contrassegno per le auto ad autistici e disabili psichici"

"Il contrassegno per il parcheggio delle auto deve essere assegnato anche alle persone autistiche e a quelle con disabilità psichiche, che pur non presentando problemi nella deambulazione, non possono essere considerate autonome nel rapporto con la mobilità e la strada, necessitando comunque della mediazione di terze persone che le accompagnino e gestiscano i loro spostamenti; in mancanza di una specifica legge". La richiesta è dell’associazione FederSolidAlI ed è indirizzata in modo particolare alla Regione Marche. "Lo ha chiarito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con parere con prot. N. 1567 del 16.03.2016 – si legge nella richiesta –, ma nella Regione Marche alcuni Uffici di Medicina Legale Territoriale continuano a negare tale diritto". Da qui l’iniziativa di FederSolidAli, tramite gli avvocati Lorenzo Giuliodori e Luca Carpineti, che ha inoltrato una formale istanza affinché la Giunta Regionale adotti un’apposita delibera che ponga fine a tale discriminazione. Per l’associazione si tratta di una questione di giustizia e di rispetto.