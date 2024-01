Contributo mensile di 500 euro al bar Maretto

Il Comune di Civitanova riconosce alla ditta Leonardi Srl, che gestisce il bar Maretto, un contributo straordinario mensile di 600 euro per il 2023, ridotto a 500 mensili nel 2024, fino alla scadenza del contratto. Il locale si trova sotto le logge del Municipio. Nel 2014 l’affitto venne aggiudicato per sei anni, con possibilità di rinnovo tacito, alla Leonardi. A partire dal gennaio 2021 il contratto di locazione è stato modificato con la concessione di un’ulteriore area di proprietà del Comune e conseguente rideterminazione del canone. A fine 2022, la Leonardi Srl ha chiesto lo stralcio dal contratto di affitto dell’area che, sulla base di quanto scritto agli atti, era stata sottratta alla possibilità di concreto utilizzo, ma ugualmente inserita nel conteggio dei metri quadrati, chiedendo quindi una compensazione per il maggior canone versato negli anni precedenti.

Il Comune ha accolto la richiesta e quantificato la somma da rimborsare per i locali non utilizzati (3,79 mq) da agosto 2017 a giugno 2022, ma conteggiati nel canone, pari a 4.265 euro, e ha rideterminato la quota mensile dovuta da luglio a settembre 2022, pari a 3.543 euro e con essa l’adeguamento Istat a seguito del quale il canone mensile, da ottobre 2022, è di 3.759 euro. Nella vicenda si inserisce anche la richiesta (protocollo n. 33259/2023) della Leonardi al Comune di uno sconto sull’affitto per l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime e per minori introiti dovuti al mancata uso del gazebo, smontato per ordine dalla Soprintendenza perché abusivo. Da qui la delibera con cui la giunta scrive di "ritenere opportuno e legittimo, nel superiore interesse pubblico alla salvaguardia del tessuto economico-sociale locale, intervenire riconoscendo alla ditta Leonardi Srl, un contributo straordinario mensile pari a 600 euro per l’anno 2023, ridotta a 500 euro mensili dall’anno 2024 fino a scadenza del contratto".

l. c.