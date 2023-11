Controlli alla stazione. Fermate 130 persone: due denunciati

Controlli straordinari alla stazione di San Severino da parte della polizia. Giovedì e venerdì scorso la polizia ferroviaria di Fabriano e di Ancona, con i cani antidroga, hanno messo in atto una operazione straordinaria chiamata "Alto impatto" non solo a San Severino ma anche a Fabriano e Ancona.

A San Severino e Fabriano sono state controllate complessivamente 130 persone. In particolare nella stazione settempedana, gli accertamenti in mattinata hanno riguardato i giovanissimi pendolari che frequentano le scuole della città, arrivando lì da tutta la provincia.

Alla stazione di Ancona la Polfer ha svolto il servizio straordinario fino alle 24, controllando 230 persone di cui 74 stranieri; due persone sono state denunciate perché inottemperanti alla normativa prevista dal Testo unico sull’immigrazione e altre due persone sono state proposte per provvedimenti di polizia. L’iniziativa è nata per contrastare le fenomenologie delittuose in ambito ferroviario come l’illegalità presente sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari o minori non accompagnati, nonché per contrastare i reati di danneggiamento che avvengono sui treni lasciati in sosta, in particolare, i graffiti da parte dei writer.