Controlli della polizia locale. Vede gli agenti e scappa, 17enne preso con la droga

Quattro incidenti rilevati, 246 i conducenti controllati di cui uno denunciato e un 17enne fermato perché trovato in possesso di 18 grammi di hashish. Questo il bilancio dei controlli effettuati della polizia locale nel lungo ponte di Pasqua, da giovedì scorso a martedì. Per quanto riguarda la viabilità, gli agenti hanno rilevato quattro incidenti, di cui uno con feriti, mentre il resto degli interventi ha riguardato una perdita di olio in via Issy Les Moulineaux, tre passi carrabili ostruiti e dieci casi di intralcio alla circolazione, mentre 246 sono stati i conducenti controllati da cui è scaturita una denuncia perché il guidatore si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Sei le pattuglie a piedi che hanno monitorato i corsi principali della città e, il primo di aprile, l’area dei giardini Diaz. La polizia locale è stata impegnata anche in attività legate al progetto #Lifeaddicted che hanno portato all’identificazione di cinque persone: una in via Cioci, una in piazza Pizzarello, una in via Marconi, una ai giardini Diaz e una in piazza Garibaldi. Inoltre, venerdì scorso, nella zona del terminal bus di piazza Pizzarello e in via Cioci gli agenti, a piedi, hanno notato la presenza di alcuni ragazzi e uno di questi alla vista della polizia locale si è messo a correre. Il giovane, inseguito, è stato fermato e identificato. Si tratta di un 17enne di Recanati trovato in possesso di 18 grammi di hashish e per questo è stato deferito alle autorità giudiziaria del tribunale dei minori.