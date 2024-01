Controlli straordinari in stazione

Si è conclusa nella giornata di venerdì l’operazione ’Alto Impatto’, attuata a San Severino e Fabriano, che ha visto impegnati nei controlli straordinari gli uomini della polizia ferroviaria, in collaborazione con le unità cinofile della polizia di Stato e il personale di sicurezza delle Ferrovie. Nelle stazioni di San Severino e Fabriano sono state controllate 140 persone, tra cui 58 minori e 38 extracomunitari. Ben cinque le pattuglie impiegate con 11 uomini sul campo. I controlli, svolti ormai periodicamente, hanno anche come obiettivo quello di incrementare la percezione di sicurezza in ambito ferroviario e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, grazie alla maggiore visibilità sul territorio delle forze dell’ordine. E in questi giorni, muniti pure di smartphone e metal detector, gli agenti del compartimento di polizia ferroviaria sono stati particolarmente impegnati nelle varie stazioni, allo scopo di contrastare i fenomeni delittuosi più diffusi in ambito ferroviario. Perciò, lo scopo era quella di scoraggiare la presenza illecita sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari e di minori non accompagnati, oltreché prevenire gli imbrattamenti e i graffiti lasciati dai witers e perpetrati ai danni dei convogli lasciati in sosta negli scali.