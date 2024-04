Convegno al circolo filatelico

Il circolo filatelico numismatico "Pio VIII" ha organizzato a Cingoli, per domenica, il 35esimo convegno filatelico numismatico che avrà inizio alle 8.30, per concludersi durante il pomeriggio, negli spazi del mercato coperto situato all’inizio dei Viali della Carità. L’iniziativa del circolo, in attività dal 1996 per promuovere manifestazioni culturali incentrate sulla storia cingolana, stimolanti non solo la filatelia e la numismatica, è particolarmente importante in quanto si propone come l’unica del genere nella provincia di Macerata. In ogni anno sono numerosi gli espositori, i commercianti, gli hobbysti, gli appassionati collezionisti per cui l’evento costituisce un’occasione per incontri, acquisti e scambi. La dirigenza del "Pio VIII" esporrà il proprio e vario materiale (libri, medaglie, cartoline, incisioni) realizzato in sintonìa con gli scopi associativi.

g. cen.