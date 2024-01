Coppia in manette per droga. Convalidato l’arresto

Quando sono stati fermati avevano 52 grammi di eroina. Li aveva addosso lei, la donna, nelle scarpe. I due erano stati sorpresi la scorsa settimana vicino al casello dell’A14 di Loreto-Porto Recanati. Alla fine erano stati i carabinieri del radiomobile di Osimo ad arrestare in flagranza di reato una 40enne anconetana e un 35enne algerino.

Intanto, sono stati convalidati entrambi gli arresti con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’accusa è quella di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I due erano stati controllati giovedì scorso da una pattuglia del radiomobile, nei pressi del casello autostradale, mentre si trovavano appunto all’interno della loro auto. Così, erano stati perquisiti sia addosso che all’interno del veicolo. Non si conosce ancora a chi sarebbe stata destinata tutta quella droga, probabilmente alla piazza tra la Valmusone e la Riviera del Conero. Nella notte la coppia era arrivata fino a Napoli dove avrebbe effettuato il carico di eroina. Sembra proprio che i due fossero seguiti dai carabinieri da alcuni giorni: i militari infatti avrebbero seguito i loro spostamenti prima di fermarli. Proprio al casello dell’A14, la loro auto era stata messa alle strette e con un’azione lampo i carabinieri li avevano bloccati di fronte ad alcuni automobilisti in coda, tant’è che la scena era stata filmata da qualcuno con il cellulare.