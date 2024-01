"Coppie", c’è il pienone al teatro Cecchetti per il libro di Cruciani

Teatro Cecchetti sold out per Giuseppe Cruciani, a Civitanova per la presentazione del libro "Coppie". In tanti sono accorsi (molti rimasti fuori) per l’appuntamento con il giornalista e conduttore radiofonico, conosciuto al grande pubblico grazie alla trasmissione "La Zanzara". L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Civitanova, era organizzata da Gianluca Crocetti, presidente della Commissione Cultura e Turismo, che ha spalleggiato l’ospite, intervistato dal giornalista Luigi Brecciaroli. Cruciani ha raccontato capricci, sorprese quotidiane, sesso e amore, eccessi e abitudini delle coppie. "Sono contento della riuscita dell’evento, che rappresenta una tappa del percorso culturale ‘Filosofarte’ da me ideato insieme a Diego Fusaro" ha detto Crocetti. Prossimo appuntamento della rassegna, 3 febbraio nella sala consiliare, con Alberto Contri, presidente della Fondazione Pubblicità e Progresso, ex direttore Rai. Con lui ci sarà il filosofo Diego Fusaro.