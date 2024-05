Cordoglio per l’appuntato Lorica: "Addio a un uomo perbene"

Un uomo perbene. È il pensiero di tutti, senza retorica, per salutare il 55enne Giuseppe Lorica, appuntato scelto qualifica speciale. "Un grande carabiniere", è il ricordo da parte di Mogliano, dove prestava servizio in caserma da più di venti anni. Spirito di servizio verso la comunità, competenza e umanità erano le sue doti. Pugliese di origine, era conosciuto stimato e benvoluto in paese. Un anno fa la scoperta della malattia, che ha affrontato con dignità e circondato dall’amore della sua famiglia, la moglie Giuliana (avvocato) e i figli Saverio e Nicolò, la mamma e il fratello. Se n’è andato domenica sera e oggi alle 10 si svolgerà il funerale all’Arcipretura di Santa Maria, dove è stata allestita la camera ardente. Centinaia i messaggi di affetto per Lorica. "Un amico speciale. Ti porterò sempre nei miei pensieri", "Grazie x come aiutasti babbo", "La vita è un passaggio dove si incontrano tante persone e alcune di loro, quando se ne vanno, lasciano dei segni. Caro Giuseppe ricorderemo la tua eleganza, la tua professionalità, il tuo sorriso", sono alcune delle dediche. E ancora: "Non dimenticherò mai la sua gentilezza".