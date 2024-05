"Correre correre correre", il nuovo libro di Angela Latini

Domani alle 18 a Recanati sarà presentato in anteprima il libro di Angela Latini "Correre correre correre" (Giaconi Editore) nel Cortile di Palazzo Massucci (Sartoria Latini). La storia parla di Caterina, dodicenne marchigiana che gioca e segue il calcio, passione ereditata da una madre tifosa del Cagliari, e che scopre quasi casualmente Federico Melchiorri, l’attaccante nativo delle Marche che risveglia in lei il sogno di diventare una brava calciatrice. Così racconta l’autrice: "Ancora mi stupisco e mi entusiasmo, non per quella bambina che è in me, troppo lontana ormai, ma perché entusiasmo e passione fanno parte di me, sono tra le migliori essenze della mia quotidianità. Una storia lieve in cui nonostante la contemporaneità dei social, per un ragazzo o una ragazza poter seguire un idolo, avere un interesse, avvicinarlo resta ancora un qualcosa per cui vale la pena appassionarsi". Angela Latini (nella foto), laureata in Filosofia, è giornalista sportiva, autrice di libri per ragazzi e ragazze, educatrice di asilo nido. Ha collaborato con molte case editrici per racconti e guide d’infanzia, ha svolto il ruolo di addetto stampa per alcune società di calcio. Segni particolari: la passione per il Cagliari e Gigi Riva.