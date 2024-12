Corsa alla Spada e Palio,. Pazzelli ancora presidentessa

Donatella Pazzelli resta alla guida dell’associazione Corsa alla Spada e Palio. Il consiglio formato da Roberto Lucarelli, sindaco di Camerino, Alessandro Gentilucci, presidente dell’Unione montana Marca di Camerino, Marco Gentilucci, parroco di San Venanzio, i presidenti dei terzieri Paolo Paternesi, Marco Gagliardi e Stefano Re, Chiara Elisei, segretaria e Agnese Penelope Paganelli, tesoriera, ha approvato i regolamenti per le gare di maggio, e per il prossimo biennio ha confermato presidentessa Donatella Pazzelli. "Ringrazio il direttivo – ha dichiarato lei –. La Corsa alla Spada è però il risultato del lavoro di tante persone che fanno sacrifici affinché ogni anno sia sempre migliore". Nella corsa maschile confermati almeno 5 atleti residenti nell’antica Signoria, massimo tre dai nuovi Comuni inseriti dal circondario per motivi demografici, uno studente Unicam o di scuola secondaria cittadina e uno non residente ma figlio di ex residenti o ex atleti. Per la Staffetta rosa questi numeri sono di 6 (atlete della Signoria), 1, 2 e 1.